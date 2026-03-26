Recensione amara – Subsonica – Terre Rare

Il nuovo album dei Subsonica, intitolato Terre Rare, si presenta come un lavoro realizzato con grande cura tecnica. La qualità della produzione è evidente sin dalle prime tracce, anche se alcuni ascoltatori potrebbero trovare il risultato eccessivamente raffinato o sovraccarico. La recensione si concentra sull’aspetto strettamente musicale, senza entrare in considerazioni sul significato dei brani o sulle interpretazioni.

C’è una cosa che si capisce subito: Terre Rare è un disco fatto benissimo. Forse fin troppo. Dopo trent’anni, i Subsonica non devono dimostrare niente a nessuno e si sente: il suono è raffinato, stratificato, pieno di dettagli presi da viaggi veri (Marocco, ritmi gnawa, strumenti “raccolti per strada”) e cuciti addosso con una maestria quasi artigianale . È un album che ti avvolge più che colpirti, più viaggio che playlist. E qui arriva la parte “amara”. Perché mentre ascolti, ogni tanto ti prende una sensazione strana: non manca niente. ma manca qualcosa. L’urgenza, forse. Il rischio. O semplicemente quel brano che ti resta incastrato addosso come succedeva una volta. 🔗 Leggi su Dailyshowmagazine.com

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