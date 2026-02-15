Subsonica | dal 20 marzo arriva il nuovo album Terre Rare
I Subsonica pubblicano il loro nuovo album “Terre Rare” il 20 marzo. Il gruppo torinese ha deciso di rilasciarlo in concomitanza con un concerto speciale in città, attirando l’attenzione dei fan che aspettano da tempo nuove canzoni.
TORINO – “Terre Rare” è il nuovo album dei Subsonica, disponibile da venerdì 20 marzo per Epic RecordsSony Music Italy. Il disco è stato anticipato dai singoli “Radio Mogadiscio” e “Il Tempo in me”, in attesa di celebrare il trentennale di carriera con “Cieli su Torino 96-26” – quattro concerti speciali sold out. “Terre Rare” è l’undicesimo disco dei Subsonica. È l’album del viaggio, dell’apertura sonora verso nuove geografie reali e immaginarie. È anche un viaggio nel tempo ma soprattutto nel tempo presente, con le sue ferite e i suoi sogni, tra le sue ombre più profonde e i suoi spiragli di umanità. 🔗 Leggi su Lopinionista.it
I Subsonica annunciano il nuovo album Terre rare
I Subsonica tornano con un nuovo album,
Subsonica: “Terre rare”, l’undicesimo album e quattro concerti a Torino per 30 anni di musica.
I Subsonica hanno annunciato il loro nuovo album, “Terre rare”, che uscirà il 20 marzo.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Subsonica: dal 20 marzo arriva Terre Rare -; Subsonica, esce Terre Rare: il nuovo album disponibile dal 20 marzo. Sold out i live Cieli su Torino 96-26; Subsonica on fire: il nuovo album, il trentennale, gli eventi speciali a Torino; Subsonica: il nuovo album Terre Rare uscirà il 20 marzo.
SUBSONICA: Terre Rare a marzo esce il nuovo discoTERRE RARE è il titolo del nuovo album dei Subsonica, disponibile da venerdì 20 marzo.Terre Rare è l’undicesimo disco dei Subsonica. newsic.it
SUBSONICA: esce il 20 marzo l’undicesimo album Terre RareUn chiaro esempio di questo intenso lavoro musicale è il singolo Il Tempo in me, di cui è stata pubblicata la long version venerdì 6 febbraio per Epic Records/Sony Music Italy. Per i Subsonica, si ... rockon.it
MF-Milano Finanza. . L’Unione europea e gli Stati Uniti alleati nelle terre rare contro il dominio della Cina, che nel settore ha creato un monopolio. Bruxelles e Washington, infatti, insieme con il Giappone, hanno annunciato una partnership strategica sui miner facebook
Taiwan intende valutare se i depositi di terre rare degli Stati Uniti possano essere raffinati a Taiwan, mentre gli Stati Uniti si muovono per assicurarsi le forniture di minerali essenziali e ridurre la dipendenza dalla Cina. x.com