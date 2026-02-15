I Subsonica pubblicano il loro nuovo album “Terre Rare” il 20 marzo. Il gruppo torinese ha deciso di rilasciarlo in concomitanza con un concerto speciale in città, attirando l’attenzione dei fan che aspettano da tempo nuove canzoni.

TORINO – “Terre Rare” è il nuovo album dei Subsonica, disponibile da venerdì 20 marzo per Epic RecordsSony Music Italy. Il disco è stato anticipato dai singoli “Radio Mogadiscio” e “Il Tempo in me”, in attesa di celebrare il trentennale di carriera con “Cieli su Torino 96-26” – quattro concerti speciali sold out. “Terre Rare” è l’undicesimo disco dei Subsonica. È l’album del viaggio, dell’apertura sonora verso nuove geografie reali e immaginarie. È anche un viaggio nel tempo ma soprattutto nel tempo presente, con le sue ferite e i suoi sogni, tra le sue ombre più profonde e i suoi spiragli di umanità. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

© Lopinionista.it - Subsonica: dal 20 marzo arriva il nuovo album “Terre Rare”

