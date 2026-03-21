I Subsonica festeggiano 30 anni di musica, attraversando un percorso tra sonorità pop, elettronica e rock. La band italiana ha recentemente pubblicato il loro ultimo album intitolato

Tra pop e pista da ballo, tra elettronica e chitarre elettriche distorte, i Subsonica celebrano nel 2026 i 30 anni di una avventura artistica che ha mescolato, per la prima volta con successo in Italia, il pubblico del rock e quello della dance music, con concerti che avevano la stessa energia di un rave party. Una storia iniziata a Torino nel 1996, proseguita con spettacoli in giro per il pianeta e festeggiata adesso con la pubblicazione del nuovo album Terre rare, che il gruppo presenta oggi con un firmacopie nella Feltrinelli di Piazza Ravegnana,1. Un disco che rappresenta perfettamente il loro amore per il nomadismo, per il viaggio come occasione di incontro, e di scambio, con culture sonore diverse, lontane. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Subsonica, un viaggio di 30 anni. Fino alle ’Terre rare’ del Marocco

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