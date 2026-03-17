realme 16 Pro | studenti trasformano smartphone in museo

Un gruppo di studenti ha collaborato con il marchio tecnologico realme e l’Accademia di Belle Arti di Roma per trasformare uno smartphone in un vero e proprio museo. L’iniziativa mira a integrare l’uso delle tecnologie digitali nelle pratiche artistiche, portando alla creazione di installazioni che utilizzano dispositivi mobili come strumenti espositivi. Il progetto coinvolge diverse discipline artistiche e tecniche.

Una collaborazione tra il brand tecnologico realme e l’Accademia di Belle Arti di Roma sta per ridefinire i confini della didattica artistica nella regione lombarda. Il progetto Portrait of Italians, presentato oggi a Milano, assegna agli studenti un dispositivo realme 16 Pro da utilizzare h24 per due mesi, trasformando lo smartphone in uno strumento museale e formativo. Questa iniziativa non si limita alla semplice fornitura di hardware, ma punta a fondere la tecnologia mobile con la tradizione della ritrattistica classica. Il professore Claudio Pisano ha illustrato come questa sinergia permetta di uscire dagli spazi chiusi degli atelier per osservare la vita reale. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - realme 16 Pro: studenti trasformano smartphone in museo Articoli correlati Realme 16 pro+ 5G: uno smartphone sorprendente che punta su autonomia, fotocamera e prestazioniDopo alcuni giorni di utilizzo reale, il realme 16 Pro+ 5G si rivela uno smartphone equilibrato e convincente. realme e Accademia: 42 studenti usano smartphone per arteLa collaborazione tra realme e l’Accademia di Belle Arti di Roma segna un punto di svolta nella didattica artistica contemporanea. Realme 16 Pro+ | New Change in 2026 Tutti gli aggiornamenti su realme 16 Pro studenti trasformano... Temi più discussi: L'Accademia di Belle Arti di Roma sperimenta la fusione tra fotografia e linguaggio mobile; realme partner fotografico ufficiale dell’Accademia di Belle Arti di Roma; Migliori Smartphone per Qualità/Prezzo 2026: Fascia Alta, Media, Economica; realme e Accademia | 42 studenti usano smartphone per arte. Pisano (Aba Roma): Con realme 16 Pro ‘Portrait of Italians’ sarà unico(Adnkronos) – Il progetto ‘Portrait of Italians’ è un’opportunità inusuale: i nostri studenti avranno a disposizione per quasi due ... cremonaoggi.it La Serie realme 16 Pro arriva in Italia: caratteristiche tecniche e prezzirealme ha annunciato l’arrivo in Italia della nuova serie realme 16 Pro, una gamma di smartphone che punta a rafforzare la presenza del marchio nel segmento premium della fascia media. La nuova lineup ... cellulare-magazine.it Primo contratto da pro per #Giambavicchio Il comunicato x.com Primo contratto da pro per Giambavicchio Il comunicato - facebook.com facebook