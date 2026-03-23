(Adnkronos) – Il nuovo realme 16 Pro+ si presenta sul mercato non come un semplice aggiornamento incrementale, ma come un tentativo deciso di ridefinire cosa ci si debba aspettare da un dispositivo di fascia media, puntando tutto su un design curato da firme internazionali e un comparto fotografico che sfida i top di gamma. La collaborazione. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. L’Europa multa Apple per concorrenza sleale contro le app musicali. Apple lancia i nuovi MacBook Air da 13 e 15 pollici con chip M3. Marzo 2024, tutte le uscite videogiochi per PC, PlayStation, Xbox e Switch. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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REALME 16 PRO + La recensione di Cellulare Magazine

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