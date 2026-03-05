Re Carlo Sarah Ferguson non si riprenderà mai più E anche Andrea

Re Carlo ha affermato che Sarah Ferguson non si riprenderà mai più, e anche Andrea si trova coinvolto in questa situazione. L’ex Principe Andrea è attualmente sotto indagine, mentre Sarah Ferguson è stata influenzata dagli Epstein files. Entrambi sono stati colpiti da queste vicende senza che siano state avanzate ipotesi o motivazioni. La notizia riguarda esclusivamente i fatti e le persone coinvolte.

Sebbene ad essere indagato sia l’ex Principe Andrea, anche Sarah Ferguson è stata duramente colpita dagli Epstein files. E i provvedimenti che Re Carlo ha preso contro il fratello si sono inesorabilmente riflessi su di lei. Difficilmente l’ex Duchessa di York riuscirà a riprendersi. Sarah Ferguson dà scandalo a Corte. Sarah Ferguson era la pecora nera della Famiglia Reale negli anni Ottanta e Novanta. Non è stata mai accettata fino in fondo dalla Regina Elisabetta che l’accettata solo per amore del suo figlio prediletto, Andrea. La stampa britannica l’ha sempre messa a confronto con Diana, cercando di scatenare la gelosia tra le due donne che invece erano molto amiche e si sostenevano vicendevolmente facendo fronte comune contro la dura vita di Palazzo e le scappatelle dei mariti e le loro. 🔗 Leggi su Dilei.it

Caso Epstein: dopo Andrea e Sarah Ferguson, lo scandalo travolge anche la figlia EugenieChiudono sei aziende collegate a Sarah Ferguson che in una mail al finanziere parla di un "weekend di sesso" della figlia allora 19enne Non c'è pace...

Harry e Meghan in allerta: Sarah Ferguson potrebbe rivelare i loro segretiSarah Ferguson al momento è una mina vagante e starebbe mettendo in profonda crisi Harry e Meghan: potrebbe rivelare ogni loro segreto. dilei.it

Sarah Ferguson ricoverata in una clinica da 15mila euro al giorno: Distrutta dallo scandalo EpsteinL'ex duchessa di York, sparita da mesi, si troverebbe nella nota residenza svizzera Paracelsus: la situazione dopo l'arresto dell'ex marito Adrea ... today.it

