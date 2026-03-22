Accoltellamento a Soriano Calabro fermato un ventiduenne per tentato omicidio

Alle 17,30 di ieri, in via Giardinieri a Soriano Calabro, un uomo di 28 anni è stato ferito con un'arma da taglio. I carabinieri della Compagnia di Serra San Bruno sono intervenuti poco dopo e, alle 22, hanno fermato un 22enne ritenuto responsabile dell’accoltellamento. L’indagato è stato sottoposto a fermo di polizia giudiziaria.

Alle 22 circa di ieri, a Soriano Calabro, i carabinieri della Compagnia di Serra San Bruno hanno sottoposto a fermo di polizia giudiziaria un ventiduenne ritenuto responsabile del tentato omicidio di un ventottenne avvenuto intorno alle 17,30 in via Giardinieri. Il ferimento e il ricovero in ospedale Secondo quanto emerso, per cause ancora in corso di accertamento, il 22enne avrebbe colpito il 28enne con più fendenti al collo e al dorso. Il ferito è stato quindi trasportato e ricoverato all’ospedale di Vibo Valentia, dove si trova non in pericolo di vita. Indagini in corso Sull’episodio proseguono le indagini condotte dal Nucleo operativo e radiomobile di Serra San Bruno, impegnato a ricostruire nel dettaglio quanto accaduto e a chiarire il movente dell’aggressione. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Accoltellamento a Soriano Calabro, fermato un ventiduenne per tentato omicidio Articoli correlati Omicidio Mazzotti, fermato a Milano Giuseppe CalabròAGI - Più di 50 anni per il condannare l'assassino di Cristina Mazzotti e ieri l'arresto. Leggi anche: Omicidio Cristina Mazzotti, fermato il killer Giuseppe Calabrò Una selezione di notizie su Soriano Calabro Temi più discussi: Uomo accoltellato a Soriano Calabro, è in gravi condizioni; Accoltellato un 38enne in piazza a Soriano: è in gravi condizioni; Tentato omicidio a Soriano Calabro, accoltellato un 36enne; Soriano Calabro, accoltellamento: grave un 36enne. Accoltellamento a Soriano Calabro, fermato un ventiduenne per tentato omicidioAlle 22 circa di ieri, a Soriano Calabro, i carabinieri della Compagnia di Serra San Bruno hanno sottoposto a fermo di polizia giudiziaria un ventiduenne ritenuto responsabile del tentato omicidio di ... gazzettadelsud.it Accoltellamento a Soriano: fermato nella notte un giovane sospettato del tentato omicidioDopo l’accoltellamento avvenuto nel pomeriggio di ieri in via Giardinieri, i carabinieri individuano e fermano un ventiduenne. Il giovane ferito ricoverato a Vibo non è in pericolo di vita. Restano da ... ilvibonese.it Un uomo di 38 anni è stato ferito con coltellate a Soriano Calabro. Trasportato in ospedale in condizioni gravi, mentre i Carabinieri lavorano per identificare il responsabile facebook