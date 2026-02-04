Ravello prorogata Il Cinema a Ravello | date e appuntamenti

La rassegna “Il Cinema a Ravello” continua e si allunga nel tempo: il calendario di proiezioni e incontri in programma all’Auditorium Oscar Niemeyer proseguirà fino al 15 marzo. Un’estensione che conferma la volontà di mantenere vivo l’appuntamento culturale, tra cinema contemporaneo e narrazioni legate al territorio. Gli eventi si svolgono presso l’ Auditorium Oscar Niemeyer, con ingresso gratuito fino a esaurimento posti. Nel weekend del 7 e 8 febbraio è previsto un doppio binario: da un lato un titolo ad alto richiamo pop, dall’altro una serata dedicata al cinema breve e alla memoria locale. 🔗 Leggi su Zon.it

