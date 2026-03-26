Cinquecento dollari per raggiungere Ravello da Salerno sequestrato veicolo Ncc

Un veicolo Ncc è stato sequestrato durante un’operazione contro l’illegalità nel settore del trasporto pubblico non di linea a Ravello. I controlli sono stati effettuati dopo che si è verificato un episodio in cui sono stati richiesti cinquecento dollari per portare un passeggero da Salerno a Ravello. L’intervento si inserisce in un’azione continua di verifica e repressione di pratiche irregolari nel settore.

Tempo di lettura: 2 minuti Non si ferma l’azione di contrasto all’illegalità nel settore del trasporto pubblico non di linea a Ravello. Gli agenti della polizia locale, agli ordini del comandante Moreno Salsano, hanno portato a termine il terzo sequestro di un veicolo Ncc abusivo nel giro di una settimana, confermando la linea adottata dall’amministrazione comunale a tutela del territorio e degli ospiti della città della Musica. Durante i consueti controlli stradali, intensificati in vista dell’avvio della stagione turistica, gli agenti hanno intercettato un veicolo intento a prelevare passeggeri nei pressi del centro cittadino. Dagli accertamenti è emerso che il conducente operava senza la regolare autorizzazione e con un veicolo preso a noleggio, in violazione delle normative che disciplinano il trasporto di persone. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Cinquecento dollari per raggiungere Ravello da Salerno, sequestrato veicolo Ncc Articoli correlati Ravello, prorogata “Il Cinema a Ravello”: date e appuntamentiLa rassegna “Il Cinema a Ravello” continua e si allunga nel tempo: il calendario di proiezioni e incontri in programma all’Auditorium Oscar Niemeyer... Como: Rifiuti trasportati illegalmente, artigiano denunciato e veicolo sequestrato dalla Polizia Locale.Como, 13 febbraio 2026 – Un autocarro carico di rifiuti di vario genere è stato sequestrato dalla polizia locale di Como in zona Rebbio-Camerlata.