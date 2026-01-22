Milan iniziato il 2026 è sparito Pulisic | zero gol assist E contro la Roma precedenti negativi

A inizio 2026, Christian Pulisic del Milan ha ancora zero gol e assist, confermando un andamento difficile rispetto alle aspettative. Dopo un ottimo 2025, le prestazioni dell’attaccante statunitense sono risultate sottotono, in particolare nelle sfide contro la Roma, dove i precedenti negativi si sono ripetuti. Un momento di riflessione per il giocatore e per la squadra, alla ricerca di miglioramenti nelle prossime partite.

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola ha dedicato un focus a Christian Pulisic, attaccante del Milan perché - non è certo un mistero - ha iniziato il 2026 differentemente da come aveva concluso il 2025. Nel nuovo anno, 'Capitan America' è rimasto per 79' in panchina a Cagliari, poi ha giocato tutta la partita contro il Genoa (dove si è visto annullare un gol per un fallo di mano) e contro la Fiorentina (con due errori, macroscopici, dinanzi al portiere David De Gea). Quindi, panchina a Como e 73' in campo contro il Lecce, dove si è reso protagonista di un altro errore sotto porta, a tu per tu con Wladimiro Falcone. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

Pulisic dopo Torino-Milan: “Due giorni fa malato, oggi stavo meglio. Voglio fare più gol e assist”Dopo Torino-Milan, Christian Pulisic ha commentato le sue condizioni fisiche e gli obiettivi personali.

Milan-Roma 1-0, le pagelle: Pavlovic (7) gol decisivo, Dybala (5) sbaglia il rigore e si fa male, Leao (7) assist e giocate

