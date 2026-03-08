Tentano di rapinarla sull’autobus il fidanzato la difende | accoltellato Due giovani arrestati a Firenze

A Firenze, nella zona di Santa Maria Novella, due giovani sono stati arrestati dopo che un ragazzo è stato accoltellato mentre cercava di proteggere la fidanzata durante un tentativo di rapina sull’autobus. L’episodio è avvenuto nella notte del 8 marzo 2026, quando il giovane ha subito ferite al torace, alla spalla e al ginocchio. La polizia ha immediatamente intervenuto e fermato i sospetti.

Firenze, 8 marzo 2026 – Notte di sangue in zona Santa Maria Novella: un giovane è stato accoltellato a torace, spalla e ginocchio dopo aver difeso la fidanzata da un tentativo di rapina. Due peruviani, di 21 e 22 anni, sono stati poi arrestati dai carabinieri in via Cavour. Tutto ha inizio in via Valfonda a bordo di un autobus di linea intorno all’una e mezzo della notte tra venerdì e sabato: i due si avvicinano al gruppetto di coetanei di cui fanno parta la vittima e la compagna. La tentata rapina. In modo sospetto, si posizionano alle spalle della ragazza, cercando di aprirgli lo zaino per sottrarle il contenuto. Il fidanzato e il resto della comitiva se ne accorgono in tempo: volano offese, il giovane afferra per il braccio uno dei ladri e scoppia il parapiglia. 🔗 Leggi su Lanazione.it

