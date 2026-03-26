rapina con una spranga a un turista fermati due sospetti video

Il 24 marzo la polizia di Stato ha eseguito il fermo di due cittadini tunisini, di 23 e 20 anni, gravemente indiziati, in concorso, dei reati di rapina aggravata, lesioni personali gravi aggravate e ricettazione. L’episodio risale alla notte di venerdì 20 marzo in via della Spada: i due avrebbero avvicinato un turista statunitense di 22 anni e, dopo averlo colpito ripetutamente alla testa con un tubo metallico raccolto in un cantiere presente in zona, gli avrebbero sottratto portafoglio e telefono cellulare. Il giovane, soccorso dal 118 e trasportato in ospedale, è stato sottoposto a intervento chirurgico e risulta tuttora ricoverato nel reparto di neurochirurgia dell’Azienda Ospedaliera di Careggi. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

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