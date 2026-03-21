Nella notte tra martedì e mercoledì, intorno alle due, un turista statunitense è stato attaccato nel centro di Firenze. La vittima è stata colpita alla testa con un oggetto metallico, probabilmente una spranga, durante una rapina. L'aggressione e il furto si sono verificati nel cuore della città, senza ulteriori dettagli sui responsabili.

FIRENZE Colpito alla testa "con un oggetto metallico", forse una spranga, e rapinato. E’ successo l’altra notte intorno alle due in pieno centro. La vittima è un turista americano di 21 anni. La polizia lo ha trovato in stato confusionale in via della Spada e lo ha fatto soccorrere dal 118. Due soggetti lo avevano colpito alla testa con questo oggetto dopo che lui aveva rifiutato di consegnare portafoglio e cellulare. Lo hanno depredato solo dopo averlo ferito; indebolito, il 21enne non ha potuto più opporre resistenza e difendere i suoi soldi così gli hanno portato via il bottino, il portafogli e il telefono. II 118 lo ha ricoverato al pronto soccorso dell’ospedale di Santa Maria Nuova in codice di urgenza giallo. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Rapina choc in centro. Aggredito con la spranga. La vittima è un turista Usa

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