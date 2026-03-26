Rapina alle poste di Melito e Giugliano | banditi in fuga con il bottino
Due rapine sono state segnalate nelle ultime ore presso uffici postali situati a Melito e Giugliano. In entrambi gli episodi, i malviventi sono entrati nelle filiali e hanno portato via un bottino prima di scappare. Le modalità utilizzate sono risultate analoghe tra loro, e le forze dell'ordine sono attualmente impegnate nelle indagini per identificare i responsabili.
Due raid. Uno a Melito e uno a Giugliano. I malviventi hanno preso di mira gli uffici postali e hanno messo a segno i colpi con modalità simili. In entrambi gli episodi indagano i carabinieri territorialmente competenti. A Giugliano i rapinatori sono entrati in azione in via Magellano, intorno alle ore 11:00. Secondo le prime ricostruzioni, due giovani, con il volto travisato da sciarpe, cappucci e casco, hanno fatto irruzione all’interno della struttura. Come apprende Teleclubitalia, i malviventi, armati di taglierini, hanno minacciato il personale presente riuscendo a farsi consegnare il denaro custodito in alcune casse. Il bottino ammonterebbe a diverse centinaia di euro. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it
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