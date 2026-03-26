Rapina alle poste di Melito e Giugliano | banditi in fuga con il bottino

Due rapine sono state segnalate nelle ultime ore presso uffici postali situati a Melito e Giugliano. In entrambi gli episodi, i malviventi sono entrati nelle filiali e hanno portato via un bottino prima di scappare. Le modalità utilizzate sono risultate analoghe tra loro, e le forze dell'ordine sono attualmente impegnate nelle indagini per identificare i responsabili.

Due raid. Uno a Melito e uno a Giugliano. I malviventi hanno preso di mira gli uffici postali e hanno messo a segno i colpi con modalità simili. In entrambi gli episodi indagano i carabinieri territorialmente competenti. A Giugliano i rapinatori sono entrati in azione in via Magellano, intorno alle ore 11:00. Secondo le prime ricostruzioni, due giovani, con il volto travisato da sciarpe, cappucci e casco, hanno fatto irruzione all’interno della struttura. Come apprende Teleclubitalia, i malviventi, armati di taglierini, hanno minacciato il personale presente riuscendo a farsi consegnare il denaro custodito in alcune casse. Il bottino ammonterebbe a diverse centinaia di euro. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it © Teleclubitalia.it - Rapina alle poste di Melito e Giugliano: banditi in fuga con il bottino Articoli correlati Colpo alle poste di Giugliano, banditi in fuga con il bottinoSi sono presentati in sella ad uno scoter dinanzi all’ufficio postale di via I Maggio a Giugliano, in provincia di Napoli. Rapina alla posta centrale di Giugliano: banditi in fuga con il bottinoMomenti di paura nella mattinata di oggi presso l’ufficio postale centrale di via Magellano, dove si è verificata una rapina intorno alle ore 11:00. Una selezione di notizie su Rapina alle poste di Melito e Giugliano... Temi più discussi: Armato di pistola rapina le Poste di via Roma a Cuneo: inseguito e arrestato dai carabinieri; Rapina da 60 mila euro alle poste di via Toti: bloccato dalla polizia all'uscita dall'ufficio; Ladri in azione nella notte alle Poste, ufficio chiuso da due giorni; Rapina le poste a Cuneo, scoperto grazie ai testimoni e alle telecamere. Adrano, rapina armata alle Poste di via Stazione: bandito solitario in fugaRapina questa mattina all’ufficio postale di via Stazione ad Adrano. Un uomo armato di coltello ha minacciato il personale e si è fatto consegnare il denaro prima di fuggire. Indagini in corso da part ... corrieretneo.it Rapina le poste a Cuneo, scoperto grazie ai testimoni e alle telecamereRapina a mano armata stamattina (sabato 21 marzo) all'ufficio postale di via Roma a Cuneo: un uomo di nazionalità italiana, residente in una frazione di Cuneo, sarebbe l'autore dell'assalto, avvenuto ... rainews.it Rapina all’ufficio postale di via Magellano di #Giugliano questa mattina: due banditi, a volto coperto e armati di taglierino, hanno fatto irruzione all’interno in presenza di numerosi clienti e si sono fatti consegnare diverse centinaia di euro presenti nelle casse. - facebook.com facebook Rapina con spranghe a turista americano, fermati i due aggressori x.com