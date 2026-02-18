Colpo alle poste di Giugliano banditi in fuga con il bottino

Due uomini armati hanno assaltato le poste di Giugliano, rubando un bottino di soldi prima di scappare in fretta con uno scooter. I banditi sono arrivati in sella a un motorino e hanno minacciato i dipendenti prima di prendere il denaro e fuggire. La polizia sta cercando di rintracciarli, mentre le telecamere di sorveglianza stanno aiutando le indagini.

Tempo di lettura: < 1 minuto Si sono presentati in sella ad uno scoter dinanzi all'ufficio postale di via I Maggio a Giugliano, in provincia di Napoli. Poi una volta dentro due malviventi impugnando un temperino si sono fatti consegnare il denaro che era in cassa. Il fatto è avvenuto nella mattinata di oggi. A quanto si apprende uno dei dipendenti dell"ufficio postale è stato colto da un leggero malore ed è stato necessario l'intervento del '118'. I banditi, afferrato il bottino che secondo una prima stima dovrebbe essere di circa mille euro, si sono velocemente a bordo sempre dello scooter. Sul posto sono giunti i carabinieri della Compagnia.