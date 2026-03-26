Rapina al Carrefour di via Santa Caterina | arrestato dopo l’aggressione alla responbile

Un tentativo di rapina si è concluso con l’arresto di un uomo nel centro di Firenze. L’episodio è avvenuto in un supermercato di via Santa Caterina, dove l’autore ha aggredito la responsabile del punto vendita prima di essere fermato dalle forze dell’ordine. La donna ha riportato ferite durante l’episodio, e l’uomo è stato portato in caserma per gli accertamenti di rito.

Firenze, 26 marzo 2026 - Un tentativo di rapina finito con un arresto nel pieno centro cittadino. M artedì 24 marzo, un uomo di 57 anni di origini tunisine, già noto alle forze di polizia, è stato bloccato in flagranza di reato all’interno del supermercato Carrefour Express di via Santa Caterina da Siena. L’intervento è avvenuto grazie alla presenza casuale di due carabinieri della stazione di Firenze Santa Maria Novella che, liberi dal servizio, si trovavano a passeggiare nei pressi dell’esercizio commerciale. I militari sono stati attirati dalle urla della responsabile del punto vendita, appena aggredita dall’uomo. Secondo quanto ricostruito, il cinquantasettenne aveva sottratto una bottiglia di birra e, nel tentativo di guadagnarsi la fuga, ha spinto a terra la donna che cercava di fermarlo. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Rapina al Carrefour di via Santa Caterina: arrestato dopo l’aggressione alla responbile Articoli correlati Aprilia: rapina in supermercato, arrestato dopo aggressioneNel cuore del Lazio, ad Aprilia, un cittadino indiano di 33 anni è stato arrestato in flagranza di reato per rapina impropria. Il furto nel negozio, l'aggressione al vigilante, la fuga: 26enne arrestato per rapinaTenta di rubare in un negozio e poi aggredisce il vigilante: 26enne arrestato per rapina. Contenuti e approfondimenti su Rapina al Carrefour di via Santa... Temi più discussi: Rapina Shock a Calenzano, sfondano le vetrine di una gioiellieria con le mazze all’ora di pranzo; Calenzano, rapina in un supermercato: l'allarme e i clienti evacuati; Colpo fulmineo in gioielleria: mazze, fumo e fuga tra la folla al centro commerciale; Omicidio vigilante a Bergamo, 20 anni al killer di Mamadi Tunkara. Rapina al Carrefour di via Santa Caterina: arrestato dopo l’aggressione alla responbileFirenze, 26 marzo 2026 - Un tentativo di rapina finito con un arresto nel pieno centro cittadino. Martedì 24 marzo, un uomo di 57 anni di origini tunisine, già noto alle forze di polizia, è stato ... lanazione.it Rapina al Carrefour. Cassiere accoltellato. Ventenne in manetteL’irruzione nel tardo pomeriggio al Carrefour di via Torino, a due passi da piazza Duomo. La bottigliata in testa per mettere ko l’addetto alla sicurezza. Il raid contro uno dei cassieri, armato di ... ilgiorno.it Rapina lampo all’ora di pranzo di oggi, venerdì 20 marzo, ai danni della gioielleria “Sarni follie d’oro” all’interno del centro commerciale Iper Tosano, l’ex Carrefour di Calenzano l’articolo completo nel link in bio - facebook.com facebook