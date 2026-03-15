Aprilia | rapina in supermercato arrestato dopo aggressione

A Aprilia, nel Lazio, un uomo di 33 anni di origini indiane è stato arrestato dopo aver commesso una rapina impropria in un supermercato. L’individuo è stato bloccato e arrestato sul posto subito dopo aver aggredito il personale del negozio. La polizia è intervenuta poco dopo e ha portato a termine l’arresto.

Nel cuore del Lazio, ad Aprilia, un cittadino indiano di 33 anni è stato arrestato in flagranza di reato per rapina impropria. L’evento si è consumato all’interno di un supermercato nel centro cittadino, dove l’uomo ha aggredito un dipendente mentre tentava la fuga con generi alimentari rubati. I carabinieri sono intervenuti tempestivamente dopo una chiamata al 112, bloccando il soggetto che era già stato trattenuto dalla sicurezza privata. La refurtiva è stata interamente recuperata e restituita al proprietario, mentre l’arrestato, privo di fissa dimora in Italia, è stato trasferito nel carcere di Latina a disposizione dell’autorità giudiziaria. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Aprilia: rapina in supermercato, arrestato dopo aggressione Articoli correlati Aggressione al vigilante dopo il furto al supermercato: arrestatoUn 40enne straniero, già noto alle forze dell’ordine, è stato arrestato per il reato di rapina impropria. Tentata rapina al supermercato in via Massarenti: arrestato un 30enneTentata rapina nel pomeriggio di ieri al supermercato Coop di via Massarenti, a Bologna. Una selezione di notizie su Aprilia rapina in supermercato... Temi più discussi: RUBA AL SUPERMERCATO E AGGREDISCE UN COMMESSO: IN ARRESTO 33ENNE AD APRILIA; Aprilia, aggredisce un dipendente del supermercato per fuggire con la refurtiva: arrestato; Aggredisce un dipendente per darsi alla fuga con la refurtiva, arrestato; Furto al supermercato degenera in aggressione: 33enne finisce in carcere. Aprilia, aggredisce un dipendente del supermercato per fuggire con la refurtiva: arrestatoUn 33enne senza fissa dimora fermato dai Carabinieri per rapina impropria dopo l’intervento del personale di sicurezza ... latinaoggi.eu Furto al supermercato degenera in aggressione: 33enne finisce in carcereUn furto tra gli scaffali di un supermercato del centro di Aprilia si è trasformato in un episodio più grave quando il presunto autore ha reagito con ... h24notizie.com https://www.aprilianews.it/prima-pagina/aprilia-le-ragioni-del-no-in-assemblea-pubblica-in-piazzetta-delle-erbe/ facebook Due persone sono morte in un incidente avvenuto sulla Pontina, ad Aprilia. La carreggiata della statale in direzione Terracina, al km 43, è temporaneamente chiusa. #ANSA x.com