Il furto nel negozio l' aggressione al vigilante la fuga | 26enne arrestato per rapina
Il 26enne è stato arrestato per aver tentato di rubare in un negozio e aver aggredito il vigilante intervenuto. L'episodio, avvenuto il 27 dicembre, ha richiesto l'intervento delle forze dell'ordine. L'uomo è stato fermato dalle volanti in seguito alla segnalazione di un'aggressione all’interno dell’esercizio commerciale.
Tenta di rubare in un negozio e poi aggredisce il vigilante: 26enne arrestato per rapina.E' accaduto il 27 dicembre scorso, quando un equipaggio delle volanti è intervenuto presso un esercizio commerciale per la segnalazione di un’aggressione ai danni dell’addetto alla sicurezza del negozio. 🔗 Leggi su Parmatoday.it
