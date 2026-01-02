Il furto nel negozio l' aggressione al vigilante la fuga | 26enne arrestato per rapina

Il 26enne è stato arrestato per aver tentato di rubare in un negozio e aver aggredito il vigilante intervenuto. L'episodio, avvenuto il 27 dicembre, ha richiesto l'intervento delle forze dell'ordine. L'uomo è stato fermato dalle volanti in seguito alla segnalazione di un'aggressione all’interno dell’esercizio commerciale.

