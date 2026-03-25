Rapì una neonata in una clinica di Cosenza Rosa Vespa condannata a 5 anni e quattro mesi di carcere

Una donna di 51 anni è stata condannata a cinque anni e quattro mesi di carcere per aver rapito una neonata da una clinica privata di Cosenza nel gennaio 2025. La vicenda ha attirato l’attenzione dell’opinione pubblica e delle autorità giudiziarie, che hanno portato a questa sentenza. La donna aveva compiuto il gesto in un momento che non è stato precisato.

Rosa Vespa, la 51enne che nel gennaio 2025 rapì una neonata da una clinica privata di Cosenza, è stata condannata a 5 anni e 4 mesi. L'avvocata Chiara Pena, legale della famiglia della bimba, a Fanpage.it: "Sentenza giusta, equilibrata". 🔗 Leggi su Fanpage.it Articoli correlati Leggi anche: Rapì una neonata in clinica a Cosenza, Rosa Vespa è in grado di intendere e volere Rapì una neonata in clinica a Cosenza, Rosa Vespa “capace di intendere e volere”: il risultato della periziaSecondo la perizia psichiatrica disposta dalla gup del Tribunale di Cosenza Letizia Benigno, Rosa Vespa, la 51enne che rapì una neonata da una... Altri aggiornamenti su Rosa Vespa Discussioni sull' argomento Rapì neonata in clinica a Cosenza, condanna a 5 anni e 4 mesi; Rapimento della neonata Sofia, domani la requisitoria della Procura contro Rosa Vespa · CosenzaChannel.it. Rapì una neonata in una clinica di Cosenza, Rosa Vespa condannata a 5 anni e quattro mesi di carcereRosa Vespa, la 51enne che nel gennaio 2025 rapì una neonata da una clinica privata di Cosenza, è stata condannata a 5 anni e 4 mesi ... fanpage.it Neonata rapita in clinica a Cosenza: condannata a 5 anni e 4 mesi Rosa VespaIl gup di Cosenza riduce la pena richiesta dal pm: imputata ritenuta capace di intendere e volere ... cosenza.gazzettadelsud.it Rapimento della neonata Sofia, condannata Rosa Vespa a 5 anni e 4 mesi: Si è concluso con una condanna a 5 anni e 4 mesi di reclusione il processo per il rapimento della neonata Sofia Cavoto, sottratta dalla clinica “Sacro Cuore” di Cosenza. Il giudice ha - facebook.com facebook