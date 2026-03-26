Un nuovo sistema per prolungare l’autonomia delle auto elettriche utilizza un motore a combustione dedicato esclusivamente alla ricarica della batteria. Questi veicoli, noti come range extender o Rev, sono equipaggiati con un motore che non muove direttamente le ruote, ma si attiva per alimentare la batteria e consentire di percorrere centinaia di chilometri in più rispetto a un’auto elettrica tradizionale.

Si chiamano Rev o Reev e sono auto elettriche dotate di un motore a combustione che serve solo per caricare la batteria e permettere di percorrere molte centinaia di chilometri. Hanno emissioni basse, ma non pari a zero, sono classificate come ibride e offrono una guida simile a quella delle elettriche pure. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Range extender: come funziona il sistema per aumentare l’autonomia delle auto elettriche

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