Vivaldi Bach e Haendel | una serata con il maestro Valerio Mugnai per celebrare la musica barocca
Mercoledì 21 gennaio alle ore 15, l'Accademia di Formazione Permanente “Informazione continua” di Auser presenta un incontro dedicato alla musica barocca, con il maestro Valerio Mugnai. L'evento approfondirà le opere di Vivaldi, Bach e Haendel, offrendo un'analisi delle caratteristiche e dell'importanza di questo periodo musicale. Un’occasione per conoscere meglio il patrimonio artistico del Seicento e del Settecento attraverso la voce di un esperto.
Gli appuntamenti dell'Accademia di Formazione Permanente “Informazione continua” di Auser proseguono mercoledì 21 gennaio (ore 15) con un nuovo incontro dedicato al Barocco. Al Palazzo della Provincia in piazza Morgagni a guidare l'evento sarà il maestro Valerio Mugnai con la conferenza dal.🔗 Leggi su Forlitoday.it
