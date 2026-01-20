Vivaldi Bach e Haendel | una serata con il maestro Valerio Mugnai per celebrare la musica barocca

Mercoledì 21 gennaio alle ore 15, l'Accademia di Formazione Permanente “Informazione continua” di Auser presenta un incontro dedicato alla musica barocca, con il maestro Valerio Mugnai. L'evento approfondirà le opere di Vivaldi, Bach e Haendel, offrendo un'analisi delle caratteristiche e dell'importanza di questo periodo musicale. Un’occasione per conoscere meglio il patrimonio artistico del Seicento e del Settecento attraverso la voce di un esperto.

