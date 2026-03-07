A San Lorenzello Colori e Decori celebra la Pasqua con gusto e creatività

A San Lorenzello, Colori e Decori ha organizzato una mostra dedicata alla Pasqua, esponendo colombe artigianali, uova di cioccolato e dolci della tradizione. L’evento si svolge nel centro del paese e coinvolge diversi artigiani e pasticceri locali che presentano le loro creazioni. La manifestazione è aperta al pubblico e mira a offrire un’occasione per scoprire prodotti tipici e decorazioni pasquali.

La Pasqua è la festa dei profumi che riempiono la casa, delle tavole imbandite e dei dolci che raccontano tradizioni antiche. Da Colori e Decori, il laboratorio artigianale di San Lorenzello, in via Telese, la festa si prepara con una produzione ricca e genuina, fatta di ingredienti selezionati, lavorazioni artigianali e ricette che uniscono tradizione e creatività. Protagoniste indiscusse della festività di primavera sono le colombe artigianali, realizzate con cura e disponibili in diverse varianti pensate per soddisfare ogni palato.Tra i gusti proposti: la colomba tradizionale, la colomba al cioccolato, la colomba ai frutti di bosco, la colomba al caramello salato e caffè. 🔗 Leggi su Fremondoweb.com

