Nella giornata di ieri, la protezione civile ha emesso un’allerta arancione per vento forte sulla Lombardia. Nel Comasco, sono state registrate raffiche che hanno raggiunto i 90 kmh nelle aree più esposte, evidenziando un’intensità del vento superiore alla norma. Le zone interessate hanno subito effetti di vento molto intenso, secondo le rilevazioni ufficiali delle stazioni di misurazione.

L’allerta arancione per vento forte emessa ieri dalla protezione civile sulla Lombardia si è tradotta in raffiche violente anche nel Comasco, con valori che hanno sfiorato i 90 kmh nelle zone più esposte. Già dalle prime ore di oggi il vento ha iniziato a causare i primi disagi anche in città: piante cadute, motorini rovesciati e tavolini spostati o finiti a terra. Una situazione in evoluzione, dopo la violenta ondata di maltempo che nella serata di ieri aveva colpito il territorio con grandinate e temporali (video). I dati delle centraline meteo confermano un fenomeno diffuso su tutta la provincia. Il valore più elevato è stato registrato al Pian di Spagna, con raffiche fino a 88,9 kmh, di fatto vicinissime ai 90 kmh. 🔗 Leggi su Quicomo.it

© Quicomo.it - Raffiche fino a 90 km/h nel Comasco: vento fortissimo, ecco dove si sono registrati i picchi

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