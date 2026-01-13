Durante la notte a Gaza, le forti piogge e i venti hanno causato il crollo di un muro sopra alcune tende, provocando la morte di due donne, una ragazza adolescente e un uomo. L’incidente evidenzia le difficili condizioni di vita nella regione, aggravate dalle intemperie. La tragedia sottolinea la vulnerabilità delle popolazioni che vivono in situazioni di emergenza, evidenziando la necessità di interventi di supporto e prevenzione.

Una ragazza adolescente, due donne e un uomo sono morti schiacciati durante la notte a Gaza dopo che un muro è crollato sopra le loro tende a causa della pioggia e dei forti venti. I palestinesi, oltre 2 milioni di persone, stanno lottando per proteggersi dal freddo e dalle forti tempeste, in un contesto di carenza di aiuti umanitari e di divieto da parte di Israele di utilizzare le roulotte, di cui c’è grande bisogno durante i mesi invernali. I gruppi umanitari affermano che durante la tregua non stanno entrando a Gaza materiali sufficienti per costruire ripari e la campagna di bombardamenti israeliana ha ridotto interi quartieri in macerie, costringendo la popolazione a vivere in tende precarie che spesso si allagano. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Gaza, raffiche di vento e pioggia tra le tende: muro crolla e provoca due morti

Leggi anche: Gaza travolta da pioggia e vento: migliaia di tende distrutte, bambini e famiglie senza riparo

Leggi anche: Pioggia e raffiche di vento nelle Marche: c’è una nuova allerta meteo. Le previsioni sulla neve

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

Il blocco di Israele su Gaza, un neonato muore congelato; A Gaza un altro neonato è morto di freddo: tre palestinesi uccisi dai raid di Israele.

Gaza, forti raffiche di vento e pioggia: le immagini delle tende distrutte e allagate - (LaPresse) Una ragazza adolescente, due donne e un uomo sono morti schiacciati durante la notte a Gaza dopo che un muro è crollato sopra le ... stream24.ilsole24ore.com