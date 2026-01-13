Gaza raffiche di vento e pioggia tra le tende | muro crolla e provoca due morti
Durante la notte a Gaza, le forti piogge e i venti hanno causato il crollo di un muro sopra alcune tende, provocando la morte di due donne, una ragazza adolescente e un uomo. L’incidente evidenzia le difficili condizioni di vita nella regione, aggravate dalle intemperie. La tragedia sottolinea la vulnerabilità delle popolazioni che vivono in situazioni di emergenza, evidenziando la necessità di interventi di supporto e prevenzione.
Una ragazza adolescente, due donne e un uomo sono morti schiacciati durante la notte a Gaza dopo che un muro è crollato sopra le loro tende a causa della pioggia e dei forti venti. I palestinesi, oltre 2 milioni di persone, stanno lottando per proteggersi dal freddo e dalle forti tempeste, in un contesto di carenza di aiuti umanitari e di divieto da parte di Israele di utilizzare le roulotte, di cui c’è grande bisogno durante i mesi invernali. I gruppi umanitari affermano che durante la tregua non stanno entrando a Gaza materiali sufficienti per costruire ripari e la campagna di bombardamenti israeliana ha ridotto interi quartieri in macerie, costringendo la popolazione a vivere in tende precarie che spesso si allagano. 🔗 Leggi su Lapresse.it
Leggi anche: Gaza travolta da pioggia e vento: migliaia di tende distrutte, bambini e famiglie senza riparo
Leggi anche: Pioggia e raffiche di vento nelle Marche: c’è una nuova allerta meteo. Le previsioni sulla neve
Il blocco di Israele su Gaza, un neonato muore congelato; A Gaza un altro neonato è morto di freddo: tre palestinesi uccisi dai raid di Israele.
Gaza, forti raffiche di vento e pioggia: le immagini delle tende distrutte e allagate - (LaPresse) Una ragazza adolescente, due donne e un uomo sono morti schiacciati durante la notte a Gaza dopo che un muro è crollato sopra le ... stream24.ilsole24ore.com
Gaza travolta da pioggia e vento: migliaia di tende distrutte, bambini e famiglie senza riparo - Una violenta ondata di maltempo colpisce ancora Gaza: migliaia di tende distrutte e case a rischio crollo. fanpage.it
Bombe a Natale. Pioggia di missili russi su Kiev, popolazione allo stremo a Gaza - Ore di guerra e di disperazione: pioggia di missili russi su Kiev, a Gaza l’aeronautica israeliana continua a colpire il cuore della Striscia con l’operazione “Spade di Ferro”. blitzquotidiano.it
Capodanno infernale allo Zen di Palermo, raffiche di spari e bombe "Gaza": auto distrutte, crivellati di colpi i cassonetti. - facebook.com facebook
Aveva una settimana di vita Mahmoud Al-Aqraa. Il freddo e le estreme condizioni umanitarie causate dal genocidio israeliano a Gaza lo hanno ucciso. La famiglia di Mahmoud si era riparata in una tenda improvvisata a Deir al-Balah, dove le temperature gelid x.com
È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.