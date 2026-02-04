Raffiche di vento diramata allerta meteo arancione | crolla impalcatura

La Protezione Civile della Puglia ha lanciato un’allerta arancione per vento e mareggiate. Oggi, a Brindisi, le raffiche di vento hanno causato il crollo di un’impalcatura. Nessuno si è fatto male, ma i vigili del fuoco sono intervenuti subito per mettere in sicurezza l’area. La situazione resta critica, con il rischio che il maltempo possa peggiorare nel corso della giornata.

La Protezione Civile lancia un messaggio di allertamento per condizioni meteorologiche avverse su tutta la Regione. Il maltempo ha iniziato a causare già i primi danni BRINDISI - Nella giornata di oggi (4 febbraio 2026) la Protezione Civile della Regione Puglia ha emesso un messaggio di allerta meteo “arancione” per rischio vento e mareggiate, che interesserà diverse zone del territorio regionale. L'allerta, entrata in vigore alle ore 10:00, avrà una durata di 10 ore. Le forti raffiche di vento hanno già iniziato a causare i primi danni. A Brindisi, un'impalcatura è crollata nei pressi della chiesa del Cristo, abbattendosi su un'auto parcheggiata nelle vicinanze.🔗 Leggi su Brindisireport.it Approfondimenti su Brindisi Protezione Civile Raffiche di vento e mareggiate: diramata l’allerta meteo "arancione" Nella giornata di oggi, la Protezione Civile della Puglia ha lanciato un’allerta Temporali e raffiche di vento: diramata allerta meteo gialla La Protezione civile della Regione Campania ha emesso un’allerta meteo gialla, valida dalla mezzanotte fino alle 20 di domani, sabato 10 gennaio 2026. Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news. Ultime notizie su Brindisi Protezione Civile Argomenti discussi: Maltempo e forti mareggiate al Sud: diramata allerta gialla; Maltempo in Puglia, in arrivo temporali e venti di burrasca. Diramato il bollettino di allerta gialla; Maltempo a Roma, domani attesi temporali e forti raffiche di vento. Scatta l'allerta; Meteo, allerta maltempo per burrasca e nubifragi: le regioni a rischio. Raffiche di vento, diramata allerta meteo arancione: crolla impalcaturaLa Protezione Civile lancia un messaggio di allertamento per condizioni meteorologiche avverse su tutta la Regione. Il maltempo ha iniziato a causare già i primi danni ... brindisireport.it Meteo in peggioramento sulla Campania: temporali e raffiche di vento, possibili grandinateMeteo in drastico peggioramento su tutta la Campania, in arrivo temporali e grandinate con forti raffiche di vento ... fanpage.it Pioggia di sabbia sahariana e forti raffiche di vento: torna il maltempo - facebook.com facebook New York deserta nella bufera: le raffiche di vento e neve sferzano i palazzi x.com

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.