Meteo vento e neve sull’Italia | raffiche di burrasca e allerta anche su Calabria e Sicilia

Le previsioni meteorologiche indicano venti di burrasca e nevicate su diverse zone italiane. A partire dal pomeriggio, sono attese raffiche di vento forte su Liguria, Lombardia, Alto Adige, Trentino e Veneto. Allerta è stata diramata anche per le regioni di Calabria e Sicilia, dove le condizioni atmosferiche sono peggiorate con raffiche intense e neve in alcune aree.

Dal pomeriggio di oggi venti di burrasca su Liguria, Lombardia, Alto Adige, Trentino, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Emilia-Romagna, Toscana, Sardegna, Marche, Umbria, Lazio, in estensione ad Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Sicilia e Calabria, con raffiche fino a burrasca forte, specie sulle due isole maggiori e mareggiate lungo le coste esposte. Lo indica un’allerta meteo della Protezione civile. Dalla notte, l’avviso prevede inoltre nevicate su Emilia-Romagna, Marche, Abruzzo, Molise, Puglia settentrionale e sui settori orientali di Toscana, Umbria e Lazio, generalmente al di sopra dei 400-600 metri, con apporti al suolo da deboli a moderati, fino ad abbondanti a quote superiori. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Meteo, vento e neve sull’Italia: raffiche di burrasca e allerta anche su Calabria e Sicilia Articoli correlati Allerta meteo gialla per vento: raffiche di burrasca su tutta la PugliaLa Protezione Civile della Regione Puglia ha diramato un messaggio di allerta meteo di livello giallo per forti venti valido a partire dalle ore 14... Leggi anche: Maltempo sull’Italia anche oggi, allerta gialla in 9 regioni: pioggia, neve e vento fino a burrasca Meteo – Ancora maltempo in arrivo in Italia, la Protezione Civile diffonde l'allerta Tutti gli aggiornamenti su Meteo vento e neve sull'Italia raffiche... Temi più discussi: Ciclone artico sulle Marche: in arrivo neve a bassa quota e temporali con vento e freddo; Allerta meteo in Emilia-Romagna: vento forte e neve sull’Appennino; Raffiche di vento e neve moderata in quota: scatta l'allerta meteo della Protezione civile; Da giovedì tornano maltempo, neve fino a bassa quota, venti forti e temperature in netta diminuzione. Meteo, vento e neve sull’Italia: raffiche di burrasca e allerta anche su Calabria e SiciliaDal pomeriggio di oggi venti di burrasca su Liguria, Lombardia, Alto Adige, Trentino, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Emilia-Romagna, Toscana, Sardegna, Marche, ... gazzettadelsud.it Meteo, classico colpo di coda invernale: giù di 10°C, neve in collina, Vento e onde a 8 metri. Parla TediciPochissimi giorni dopo l'Equinozio di Primavera, la configurazione barica europea sta per imporre un classico colpo di coda invernale, con conseguenze per almeno 3-4 giorni. Il fronte artico norvegese ... ilmeteo.it Primi temporali dell'anno in pianura padana, forti raffiche di vento e calo delle temperature! Facciamo un giro di segnalazioni meteo - facebook.com facebook Emilia-Romagna, allerta meteo arancione per il forte vento e la pioggia: «Torna la neve anche in collina». A Ravenna parchi chiusi e altri divieti x.com