Allerta meteo per raffiche di vento sul casertano

La protezione civile ha emesso un’allerta meteo per venti intensi nel casertano, a causa di raffiche che potrebbero raggiungere velocità elevate. La zona interessata comprende la Piana Campana, dove si prevedono raffiche di vento che potrebbero causare disagi. Il forte vento si sta già facendo sentire in alcune zone, con alberi piegati e rami caduti sulle strade. Le aree dell’Alto Volturno e del Matese, invece, non sono coinvolte dall’allerta.

Allerta meteo per venti forti. Lo rende noto la protezione civile che ha diramato un avviso meteorologico valido anche per la porzione del casertano che ricade nella ‘Piana Campana’ mentre le aree dell’Alto Volturno e del Matese sono escluse. Nell’avviso, valido dalle 18 di oggi 16 febbraio 2026 fino alla stessa ora di martedì 17 febbraio, si fa riferimento all’arrivo di venti forti occidentali, con locali raffiche, in rotazione da Nord-Ovest in nottata. La Protezione Civile invita le autorità locali a monitorare la corretta tenuta delle strutture esposte alle sollecitazioni atmosferiche e del verde pubblico.🔗 Leggi su Casertanews.it Temporali e raffiche di vento: diramata allerta meteo gialla La Protezione civile della Regione Campania ha emesso un’allerta meteo gialla, valida dalla mezzanotte fino alle 20 di domani, sabato 10 gennaio 2026. Raffiche di vento e mareggiate: diramata l’allerta meteo "arancione" Nella giornata di oggi, la Protezione Civile della Puglia ha lanciato un’allerta Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Palermo, allerta meteo gialla e previste forti raffiche di vento: scuole chiuse per domani; Allerta meteo per forte vento, scuole chiuse a Palermo; Maltempo, oggi allerta arancione in Sicilia e Calabria per l'arrivo di un nuovo ciclone; Avviso di allerta meteo per fenomeni avversi previsti dalle ore 6:00 di sabato 14 alle ore 6:00 di domenica 15 febbraio 2026. Vento forte e temporali, allerta meteo per alcune zone della CampaniaLa Protezione Civile della Regione ha emanato una allerta meteo per venti forti e una contestuale allerta meteo di livello giallo per temporali sui settori meridionali della Campania, entrambe valide ... ansa.it Allerta Meteo, scuole chiuse anche martedì 17 in tantissimi Comuni del Sud per il forte maltempo in arrivo | ELENCO LIVEUna nuova e intensa perturbazione atlantica è pronta a investire il Sud Italia tra la giornata di oggi e, soprattutto, domani, martedì 17 febbraio 2026. Si tratta dell’ennesimo ciclone profondo che ra ... strettoweb.com Allerta Meteo, l'Aeronautica Militare: "attenzione fino a domani in 11 regioni per burrasca forte e mareggiate" - facebook.com facebook Scuole chiuse per maltempo in Calabria e allerta meteo gialla per temporali domani 16 febbraio: le zone a rischio x.com