In Valfurva si è svolta la 36ª edizione del raduno internazionale di sci alpinismo, con la partecipazione di circa sessanta atleti provenienti da diversi paesi. La manifestazione si tiene in una delle aree considerate tra le più rappresentative della disciplina, nata tra le vette dell’Alta Valle e recentemente inclusa tra le discipline olimpiche. La località si conferma come punto di riferimento per gli appassionati di questa attività.

Gran successo in Valfurva per il raduno internazionale di sci alpinismo. In una delle culle dello skialp, disciplina nata proprio tra le vette dell’Alta Valle che a febbraio ha debuttato alle Olimpiadi, si è tenuta la 36^ edizione del raduno internazionale dell’ Ortles Cevedale. Una kermesse che è un ritrovo unico per gli appassionati della disciplina invernale più "wild" (selvaggia), quella che consente a tutti gli amanti delle "pelli" di vivere a stretto contatto con la natura. Alla manifestazione, organizzata dal Cai Valfurva del presidente Luciano Bertolina, hanno partecipato oltre 60 scialpinisti, provenienti da tutta Italia ma anche da diverse parti d’Europa. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Raduno di scialpinismo. Sessanta da tutto il mondo

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