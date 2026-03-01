Ragazza travolta da una valanga mentre fa scialpinismo

Una ragazza è stata travolta da una valanga mentre praticava scialpinismo sul monte Sossino, nel territorio comunale di Ossimo, in provincia di Brescia. L'incidente è avvenuto sabato 28 febbraio, coinvolgendo una persona che stava affrontando le pendici della montagna. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma al momento non sono stati comunicati dettagli sulle sue condizioni.

Non è solo il Trentino a dover fare i conti con gli effetti delle valanghe in questo periodo. Nel vicino territorio bresciano, infatti, ieri, sabato 28 febbraio, si sono vissuti momenti di paura sulle pendici del monte Sossino, nel territorio comunale di Ossimo.Intorno alle 11:20 si è verificato. 🔗 Leggi su Trentotoday.it La sparizione di una ragazza in Svezia e il processo in Italia, 30 anni dopoSargonia Dankha scomparve a Linköping nel 1995: c'era un sospettato, ma l'inchiesta si fermò per il mancato ritrovamento del corpo Sargonia Dankha,... La ragazza con caschetto e occhiali oggi è una donna che ha imparato a lasciare andareOcchiali, caschetto, rossetto rosso: questa era Arisa al primo Sanremo, quella vittoria che le ha cambiato la vita. Aggiornamenti e notizie su Ragazza travolta Temi più discussi: Travolta da una valanga mentre fa sci alpinismo: ragazza soccorsa in quota - BresciaToday; Ragazza di 16 anni investita da un autobus nella Bergamasca: è grave; Scontro, ragazza di 22 anni in Rianimazione; Tragedia nella notte: l'auto vola nella scarpata e si ribalta, muore un ragazzo di 19 anni. Morto escursionista travolto ieri da una valanga sul Catinaccio(ANSA) - BOLZANO, 23 FEB - Sale a due il bilancio delle vittime di valanghe ieri in Trentino Alto Adige. E' deceduto all'ospedale di Trento un 28enne mantovano, travolto ieri da una slavina durante un ... msn.com Valdidentro, due scialpinisti valtellinesi travolti e uccisi da una valangaIlleso un terzo scialpinista, parte dello stesso gruppo dei due giovani che hanno perso la vita ... msn.com Una ragazza è stata travolta dall'albero: a Sassari si è sfiorata la tragedia - VIDEO - - facebook.com facebook