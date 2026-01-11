cantieri del pnrr il bilancio tempi rispettati e fondi incassati ritardi su parco marittimo e scuola

A Ravenna sono attivi 53 cantieri legati ai progetti del PNRR, con un investimento totale di circa 100 milioni di euro, principalmente finanziati dal piano nazionale e, in parte, dal Comune. I lavori stanno rispettando i tempi previsti, con alcuni ritardi sul parco marittimo e la scuola. Il bilancio complessivo evidenzia un andamento positivo nel rispetto degli obiettivi e delle scadenze stabilite.

In tutto a Ravenna 53 cantieri per un valore complessivo che sfiora i 100 milioni di euro tra fondi Pnrr (la gran parte) e finanziamenti comunali (circa il 20%). Di questi 27 sono terminati e 26 sono in corso e termineranno entro giugno 2026 (molti anche prima), a parte due ’anomalie’ sul Parco marittimo (una a Lido di Savio legata all’opposizione all’abbattimento dei pini e l’altra per la nuova passerella ciclo-pedonale di collegamento tra Lido di Classe e Lido di Savio) e l’inciampo su una scuola (la ditta aggiudicataria dei lavori ha creato problemi). "Si tratta di una quantità di lavori – spiega l’assessore ai lavori pubblici Massimo Cameliani – che mai avremmo potuto fare e sono contento di come si è svolta tutta l’operazione. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

