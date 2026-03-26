Quindici anni di Irccs | Terapie innovative cambiato l’approccio a tante patologie

Un istituto di ricovero e cura a carattere scientifico di Reggio Emilia compie quindici anni. In questo periodo, l’ente ha introdotto terapie innovative e modificato l’approccio a numerose patologie. La celebrazione di questa ricorrenza si aggiunge ai dieci anni di un centro di ricerca presente nella stessa struttura, rappresentando un momento di riconoscimento per la sanità della zona.

di Giulia Beneventi Quindici anni di Irccs (Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico) di Reggio Emilia: un’altra ricorrenza, oltre ai dieci anni del Core, che segna un traguardo importante per la sanità locale. Nel marzo 2011 l’Arcispedale Santa Maria Nuova ha ottenuto ufficialmente dal Ministero della Salute il riconoscimento di Irccs in Tecnologie Avanzate e Modelli Assistenziali in Oncologia; da quel momento, in sostanza, l’attività ospedaliera non si è più limitata a curare ma anche a studiare, attivando un circolo virtuoso tra i laboratori di ricerca e i reparti ospedalieri. "Le nuove conoscenze che derivano dalla ricerca... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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