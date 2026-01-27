Malattie rare | 2,5 milioni a ChemiCare per lo sviluppo di nuove terapie innovative
ChemiCare, spin-off dell’Università del Piemonte Orientale, ha raccolto 2,5 milioni di euro per finanziare lo sviluppo di terapie innovative contro le malattie rare e autoimmuni. Questa operazione rafforza l’impegno nel settore biotech, contribuendo a migliorare le opzioni terapeutiche per pazienti con bisogni complessi.
ChemiCare, Pmi biotech e spin-off dell'Università del Piemonte Orientale specializzata nello sviluppo di terapie innovative per malattie rare e autoimmuni, annuncia la chiusura di un round di investimento da 2,5 milioni di euro.L'operazione vede la partecipazione di Cdp Venture Capital Sgr Spa.🔗 Leggi su Novaratoday.it
Malattie neurologiche, lo studio dei danni e lo sviluppo di nuove terapie: al via un nuovo progetto
Milano, 15 dicembre 2025 – Un nuovo progetto di ricerca, AHEAD, mira allo studio dei danni neurologici e allo sviluppo di terapie innovative utilizzando tecnologie avanzate, coinvolgendo istituzioni come Corticale, Inmatica e l’Istituto Mario Negri.
