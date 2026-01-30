Lombalgia ed ernie del disco verso terapie innovative Un approccio mini-invasivo

La lombalgia e le ernie del disco lombari sono problemi molto diffusi in Italia. Molti pazienti soffrono e spesso devono rallentare o interrompere il lavoro. Ora, nuove terapie mini-invasive promettono di offrire sollievo senza interventi troppo invasivi. Medici e ricercatori stanno sviluppando tecniche che riducono i tempi di recupero e migliorano i risultati, sperando di cambiare davvero le cose per chi convive con questo dolore.

La lombalgia e le ernie del disco lombari sono patologie comuni che, purtroppo, spesso compromettono la qualità della vita delle persone, tanto da influire negativamente sulla loro attività lavorativa. Secondo il Dottor Roberto Settembre, esperto neurochirurgo, l'incidenza di queste problematiche è elevata, tanto da rappresentare una causa di disabilità anche grave per molti pazienti. Le ernie del disco lombari, in particolare, sono un disturbo estremamente diffuso e responsabile di importanti ripercussioni sulla vita quotidiana. Spesso, i pazienti non riescono a svolgere le loro normali attività professionali, con conseguenti difficoltà nel sostenere la propria famiglia.

