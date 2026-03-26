Quindicenni a scuola con un coltello | scoperti

Due ragazzi di 15 anni sono stati trovati a scuola in possesso di un coltello e denunciati dalla polizia. I minori devono rispondere di porto abusivo di armi o oggetti atti a offendere. L’episodio è stato segnalato alle autorità competenti, che hanno proceduto con le verifiche del caso. La scuola non ha rilasciato dichiarazioni ufficiali sull’accaduto.

Due minori sorpresi a scuola con un coltello sono stati denunciati dalla polizia. I ragazzi, che hanno 15 anni, devono rispondere di concorso in porto abusivo di armi od oggetti atti a offendere. Il fatto è avvenuto ieri mattina, dove gli agenti sono intervenuti nell'istituto di via Arcangelo Ghisleri, nel quartiere napoletano di Scampia. Giunti sul posto, sono stati avvicinati da un docente che ha riferito loro di aver notato due giovani studenti armeggiare con un coltello all'interno di un bagno. I ragazzi sono stati così trovati in possesso di un coltello a farfalla con una lama lunga 10 centimetri. NapoliToday è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. 🔗 Leggi su Napolitoday.it © Napolitoday.it - Quindicenni a scuola con un coltello: scoperti Articoli correlati Leggi anche: Due 15enni armati di coltello a scuola: scoperti da un docente, arriva la Polizia Arzano, allarme sicurezza a scuola: quindicenni sorpresi con armi da taglio durante le lezioniEpisodio scioccante ad Arzano: due studenti di 15 anni denunciati dopo essere stati scoperti con coltelli in classe durante le lezioni al "Don... Caivano, tredicenni a scuola con un coltello Contenuti utili per approfondire Quindicenni a scuola con un coltello... Atroce: quindicenne entra a scuola col fucile e uccide due donneUn quindicenne ha fatto irruzione nella sua scuola armato di fucile, aprendo il fuoco su due donne per poi ucciderle. newsmondo.it Arriva in ritardo a scuola e apre il fuoco: strage folle con un fucile dell’esercitoUna mattinata di ordinaria attività scolastica si è trasformata in un bagno di sangue ... msn.com