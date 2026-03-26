La lettera della prof | Non lasciamoci vincere dal buio Questa ferita non sia un muro ma un ponte

Una docente delle scuole medie è stata accoltellata mercoledì mattina in un istituto scolastico della zona. La professoressa, attualmente ricoverata presso l’ospedale Papa Giovanni XXIII, ha scritto una lettera dal letto, in cui invita a non lasciarsi sopraffare dal buio e a trasformare la ferita in un ponte. La missiva è stata resa pubblica e pubblicata integralmente.

Riceviamo e pubblichiamo integralmente la lettera di Chiara Mocchi, la professoressa accoltellata mercoledì mattina alle scuole medie di Trescore, dettata al suo legale dal letto dell’ospedale Papa Giovanni XXIII dove si trova ricoverata. A tutti voi, adorati alunni, colleghi, genitori, soccorritori, personale sanitario, autorità, forze dell’ordine, familiari, giornalisti, e persone che mi avete circondato da subito di affetto e solidarietà. Sto dettando queste poche righe con la voce ancora flebile, al mio legale, ma con il cuore colmo di gratitudine. Non avrei mai pensato che un giorno avrei dovuto raccontare un dolore così grande, né che avrei attraversato una prova così profonda. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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Prendetevi due minuti del vostro tempo e leggete la lettera che la professoressa Chiara Mocchi ha scritto dopo essere stata accoltellata da uno studente di 13 anni nei corridoi della sua scola, a Trescore. Leggetela, fatevi questo regalo. Perché non sono solo - facebook.com facebook

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