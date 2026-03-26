Una docente ferita in un'aggressione avvenuta a Trescore scrive una lettera aperta dal letto d'ospedale, in cui ringrazia chi le è stato vicino. Nella sua prima dichiarazione pubblica, la professoressa afferma di essere accanto al ragazzo coinvolto nell'incidente e chiede che la ferita non diventi un muro, ma un ponte tra le persone. La vicenda ha attirato l'attenzione della comunità locale.

Oggi, 26 marzo, la professoressa Chiara Mocchi, accoltellata da un suo alunno di terza media, a Trescore, è stata trasferita dalla Terapia Intensiva al reparto dell'ospedale Papa Giovanni di Bergamo. Sta meglio e, tramite il suo avvocato Angelo Lino Murtas, ha voluto scrivere questi primi pensieri, che pubblichiamo integralmente. A tutti voi,adorati alunni, colleghi, genitori, soccorritori, personale sanitario, autorità, forze dell’ordine, familiari, giornalisti, e persone che mi avete circondato da subito di affetto e solidarietà. Sto dettando queste poche righe con la voce ancora flebile, al mio legale, ma con il cuore colmo di gratitudine. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

© Xml2.corriere.it - Le prime parole della prof accoltellata: «Stiamo accanto al ragazzo che mi ha colpito. Questa ferita non sia un muro, ma un ponte»

Articoli correlati

Le prime parole della prof accoltellata: «Non provo rancore. Stiamo accanto al ragazzo che mi ha colpito, forse senza sapere perché»Oggi, 26 marzo, la professoressa Chiara Mocchi, accoltellata da un suo alunno di terza media, a Trescore, è stata trasferita dalla Terapia Intensiva...

Prof accoltellata, le prime parole: "Stiamo vicini al ragazzo che mi ha colpito, forse non sa nemmeno perché"Una lettera, quella che il 13enne di Trescore Balneario nella Bergamasca ha scritto il giorno prima di entrare a scuola e accoltellare la...

La lettera di Chiara Mocchi, la prof accoltellata: «Stiamo accanto al ragazzo che mi ha colpito»

Aggiornamenti e notizie su Le prime parole della prof accoltellata...

Temi più discussi: Non siamo fermi a Fiumi di parole. De Martino? Preparati per Sanremo. I Jalisse tornano con Canzonissima; Poetry Vicenza: quattro giorni di poesia per celebrare la Giornata Mondiale della Poesia 2026; Andy Diaz: Non dovevo esserci e invece... Adesso voglio il record del mondo, magari in Italia; El Aynaoui, le parole del calciatore dopo la rapina: Grande paura ma stiamo tutti bene VIDEO.

Le prime parole della prof accoltellata: «Non provo rancore. Stiamo accanto al ragazzo che mi ha colpito, forse senza sapere perché»Trescore: lettera aperta della professoressa Chiara Mocchi che dal letto dell'ospedale ringrazia chi l'ha soccorsa e ai suoi studenti dice: «Preparatevi per il vostro futuro senza nessuna paura, ma so ... msn.com

Totti, le parole sul ritorno che fanno sognare i tifosi della Roma: Si, stiamo parlando…L’ex capitano giallorosso parla apertamente del possibile ritorno a Trigoria: dopo le dichiarazioni di Ranieri e Gasperini, per la prima volta l’ex capitano esce allo scoperto Prima le parole di ... calciomercato.it

Chiara Mocchi, la prof accoltellata scrive una lettera: «Stiamo accanto al ragazzo che mi ha colpito, se il Signore vuole tornerò in aula» facebook

#Iran, #Lagarde: stiamo fronteggiando un vero shock, va oltre quel che immaginiamo https:/#/askanews.it/2026/03/26/iran-lagarde-stiamo-fronteggiando-un-vero-shock-va-oltre-quel-che-immaginiamo/ - #Bce #IranWar x.com