Le migliori colombe pasquali italiane vengono dal Sud Italia, secondo il Campionato “Miglior Colomba d’Italia” che si è svolto alla Tirreno Ct di Carrara. La regione ha ottenuto una doppietta, con una versione classica e una salata che si sono aggiudicate i primi posti. La competizione ha coinvolto diversi produttori provenienti da varie parti del Paese.

Tempo di lettura: 2 minuti Vengono dal Sud Italia le migliori colombe italiane, a certificarlo è il Campionato “Miglior Colomba d’Italia”, svolto alla Tirreno Ct di Carrara. La competizione, promossa dalla Federazione internazionale pasticceria, gelateria e cioccolateria (Fipgc), ha visto la Campania fare doppietta di ori nelle categorie classica e salata, la Calabria distinguersi con la colomba gelato. Alla valutazione della giuria per decretare il vincitore dell’edizione 2026 sono stati sottoposti oltre 80 dolci. L’oro per la Miglior Colomba Classica, cioè realizzata con il solo inserimento di canditi d’arancia e rifinita con la tradizionale glassa croccante, va a Antonio Gargiulo, maestro pasticciere di Sant’Agnello, in provincia di Napoli. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Migliori colombe pasquali: la Campania fa doppietta con la classica e la salata

Cremona, vede la polizia e fa inversione in tangenziale. Multa salata per un automobilistaCremona, 3 febbraio 2026 – Vede un posto di blocco della polizia e pensa bene di fare inversione.

Roma riagguanta la Champions: Malen fa doppietta e supera il Cagliari, quarto posto in coabitazione con la Juventus.La Roma supera il Cagliari 2-0 allo Stadio Olimpico, ritrovando il quarto posto in classifica in Serie A e pareggiando i punti con la Juventus.

Una selezione di notizie su Migliori colombe

Temi più discussi: Colomba Pasquale a Roma, ecco dove comprare le migliori colombe artigianali; Colombe pasquali per il carcere: la raccolta nelle parrocchie; Uova di Pasqua e Colombe artigianali per l’Hospice, al via la raccolta fondi; Motta e Barbieri lanciano uova e colombe per la Pasqua e non mancano le sorprese.

Le 3 migliori colombe artigianali per la Pasqua 2025, appena premiate dal concorso Regina ColombaLa Pasqua si avvicina sempre di più e abbiamo già parlato di diversi concorsi che stanno premiando i migliori dolci tradizionali di queste festività. Vi abbiamo ad esempio svelato la migliore pastiera ... greenme.it

Colombe di Pasqua, sono queste le migliori del supermercato: la classifica e il podioSecondo l'ultima indagine del Gambero Rosso sono queste le migliori colombe di Pasqua al supermercato. Di seguito il podio completo e quale scegliere Le colombe di Pasqua, ossia il dolce simbolo della ... ilsussidiario.net

Cascina Vittoria. Helmut Lotti · That's Amore. Tempo, tecnica e ricerca delle migliori materie prime: le colombe al cioccolato dello Chef @chefgiovanniricciardella sono il risultato di un processo artigianale meticoloso, dove nulla è lasciato al caso, nemmeno l’el - facebook.com facebook