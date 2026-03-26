La Roma, squadra che fino a poco tempo fa vantava la miglior difesa europea, sta attualmente subendo un numero significativo di gol. La pausa per le nazionali arriva in un momento favorevole, offrendo l’opportunità di recuperare alcuni giocatori infortunati e di ricaricare le energie prima delle prossime gare. La sosta consente alla squadra di affrontare con maggiore serenità il proseguo della stagione.

Sosta Nazionali. Non poteva arrivare in un momento migliore per permettere alla Roma di riposarsi e di recuperare qualche nome dall’infermeria. Alla ripresa ci sarà l’ Inter a San Siro, e per una corsa corsa Champions che rischia di farsi complicata, la squadra di Gasperini non può quasi più sbagliare. C’è un dato che però deve far riflettere più degli altri: nel girone d’andata la Roma si era distinta per avere una difesa impenetrabile, a lungo è stata anche la migliore in Europa. Nelle prime 10 gare di campionato, erano arrivate 7 vittorie, a fronte di 3 sconfitte arrivate con Inter, Milan e Torino. 21 punti conquistati, con solo 10 goal fatti ( 12. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

© Sololaroma.it - Quella Roma che aveva la miglior difesa europea e che ora subisce tanto: il dato

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