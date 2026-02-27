Il cugino di Haaland e una difesa che subisce poco | tutto sul Rakow

Il Rakow, squadra polacca, si prepara per gli ottavi di Conference League affrontando la Fiorentina. La formazione si distingue per una difesa compatta e pochi gol subiti finora. Tra i giocatori, spicca Braut Brunes, parente del calciatore norvegese che milita nel Manchester City, e che ha contribuito con alcune reti alla fase attuale del torneo.

Il Rakow è una delle sorprese di questa Conference League. La squadra di Tomczyk – arrivato in panchina a dicembre al posto di Papszun, passato al Legia Varsavia - ha chiuso il girone unico al secondo posto con 14 punti e da imbattuta: ben quattro vittorie e due pareggi. Addirittura, i polacchi hanno incassato soltanto due reti nella competizione. In campionato, invece, il club è soltanto quinto con 34 punti. Lo Jagiellonia, appena eliminato proprio dalla Fiorentina, è in vetta a quota 37. Il cugino di Haaland ha trovato fortuna in Polonia. L’attaccante classe 2000 di Bryne ha segnato 10 gol in 20 partite di campionato, 2 reti in 6 gare di Conference League. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

