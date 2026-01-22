Ddl stupri nel testo di Bongiorno salta il consenso e pene ridotte Pd | Meloni aveva dato la sua parola ora che dice?

Il ddl stupri ha subito modifiche significative, con l’eliminazione del concetto di “consenso libero e attuale” e l’introduzione di “espressione del dissenso”. La modifica ha suscitato reazioni politiche, con il Pd che critica la decisione del governo, chiedendo spiegazioni su eventuali cambi di posizione. L’attenzione si concentra sulle implicazioni della normativa e sul rispetto degli impegni assunti.

Sparisce dal ddl Stupri il concetto di “ consenso libero e attuale “, ma si parla piuttosto di “espressione del dissenso”. E le pene vengono distinte: per la violenza sessuale senza altre specificazioni, la reclusione si riduce da 4 a 10 anni, rispetto ai 6-12 anni del testo votato all’unanimità in prima lettura a Montecitorio. Nella proposta di riformulazione del disegno di legge, presentata dalla leghista Giulia Bongiorno, è sparito il concetto che ha provocato polemiche e divisioni: ovvero l’introduzione esplicita del “ consenso “, come richiesto dalla convenzione di Istanbul e da tutte le associazioni che si battono per i diritti delle donne. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Violenza donne: Pd Senato, 'testo Bongiorno è grave arretramento, Meloni che dice?'Il dibattito sulla violenza contro le donne torna al centro del Parlamento, con il Pd che critica la proposta della presidente Bongiorno, considerata un possibile passo indietro rispetto agli accordi precedenti e alla giurisprudenza attuale.

Ddl stupro, Bongiorno proporrà un altro testo che preveda il concetto di “consenso riconoscibile”Dopo la sospensione del ddl stupro da parte della Lega, la relatrice Giulia Bongiorno ha annunciato l’intenzione di proporre modifiche, tra cui l’introduzione del concetto di “consenso riconoscibile”.

