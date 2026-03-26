Un test di screening ha permesso a un uomo di scoprire precocemente un tumore al colon, evitando complicazioni più gravi. La sua storia viene raccontata come esempio dell’efficacia della prevenzione con metodi minimamente invasivi, che permettono di individuare e rimuovere polipi e lesioni precancerose prima che si sviluppino in malattia avanzata. La campagna dell’Ausl di Modena mira a sensibilizzare sull’importanza di sottoporsi a controlli regolari.

Nel ‘mese blu’ dedicato alla prevenzione del tumore del colon retto, l’Ausl di Modena rilancia un messaggio forte sull’importanza di questo screening oncologico Perché è importante lo screening del colon retto? Perché consente di individuare la presenza di eventuali polipi e di lesioni pre-tumorali e di rimuoverle nel corso della colonscopia con metodiche mini-invasive, prima che diventino veri e propri tumori maligni. Questo il messaggio forte rilanciato da Ausl Modena nel mese di marzo, il cosiddetto 'mese blu' perché dedicato alla prevenzione del tumore del colon retto. Quest'anno l’Ausl sottolinea l’importanza dello screening anche attraverso la voce di un paziente, il signor Luciano, che condivide la sua esperienza nel percorso assistenziale aziendale. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

© Modenatoday.it - "Quel test mi ha salvato da un tumore": la storia di Luciano e la campagna dell'Ausl di Modena

Articoli correlati

Francesca, operata di tumore incinta. “Mia figlia deve ancora nascere e mi ha già salvato la vita”Bologna, 10 marzo 2026 – “Mia figlia mi ha salvato la vita: se non ci fosse stata questa gravidanza io non avrei saputo che c’era questa massa che...

Fabio Maria Salvatore e la vita tra il tumore e la fibromialgia: «La poesia mi ha salvato. E la fede è un rapporto vero, quotidiano. Gesù per me è un amico, ci parlo senza filtri. Mi sento un uomo coi sandali al cuore»Negli anni successivi il dolore non smette di accompagnarlo: la recidiva del tumore, la morte del padre in un omicidio stradale, la depressione.