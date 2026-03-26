Quattro choc simultanei | così la guerra in Iran scuote l' Asia

La guerra in Iran sta avendo ripercussioni in tutta l’Asia, colpendo in particolare il regione del Nepal. Le tensioni nel paese mediorientale hanno provocato conseguenze economiche che si fanno sentire anche a migliaia di chilometri di distanza, generando una serie di impatti immediati e diretti su diverse aree dell’intera regione.

La guerra in Iran sta colpendo l’ Asia, in particolar modo il Nepal, con una violenza economica che va ben oltre la distanza geografica. In un Paese che vive di rimesse, importazioni energetiche e turismo, la crisi mediorientale ha innescato una catena di contraccolpi che si riflette subito sulla vita quotidiana. Il primo fronte è quello del lavoro migrante, colonna portante dell’economia nepalese: quasi 1,9 milioni di cittadini lavorano nei Paesi del Golfo e le loro rimesse rappresentano circa il 41% degli afflussi che sostengono i consumi interni. Le tensioni regionali, però, stanno bloccando partenze e spostamenti, lasciando migliaia di lavoratori sospesi tra prestiti già contratti, permessi rinviati e impieghi lasciati in patria. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - "Quattro choc simultanei”: così la guerra in Iran scuote l'Asia Articoli correlati La guerra in Iran scuote il West Asia. Ma l’intuizione strategica di Soliman resta vivaNel dibattito strategico occidentale, poche espressioni sono rimaste così pervasive e al tempo stesso così poco interrogate quanto “Medio Oriente”. Leggi anche: Venti Paesi coinvolti, choc economico e corsa alle armi: così la guerra in Iran è diventata globale Iran, Netanyahu ha trascinato Trump in una guerra senza fine #iran #israele #netanyahu #trump #usa