La guerra in Iran sta creando tensioni nella regione del West Asia, con ripercussioni che si fanno sentire a livello internazionale. Nel frattempo, l’idea strategica di Soliman continua a essere presente nei discorsi e nelle analisi, anche se spesso senza essere approfondita. In questo contesto, il termine “Medio Oriente” rimane uno degli argomenti più discussi e sovente ripetuti nel dibattito globale senza molte domande sulle sue implicazioni.

Nel dibattito strategico occidentale, poche espressioni sono rimaste così pervasive e al tempo stesso così poco interrogate quanto “Medio Oriente”. Una regione inquieta, vivace quanto instabile, tornata (o rimasta) al centro delle cronache in queste settimane di guerra tra Usa, Israele e Iran. Per analizzarne le dinamiche in evoluzione, Mohamed Soliman, nel suo libro “West Asia: A New American Grand Strategy in the Middle East” ( Polity, 2026), parte da una premessa radicale: il problema della strategia americana nella regione non è soltanto operativo, ma concettuale. Washington continua a ragionare entro una mappa mentale ereditata dall’era coloniale e dalla geopolitica del petrolio, mentre il baricentro del potere globale si è spostato verso l’Indo?Pacifico e le reti di connettività eurasiatiche. 🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - La guerra in Iran scuote il West Asia. Ma l’intuizione strategica di Soliman resta viva

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