Quasar Village sfilata di vip in arrivo | Martina Miliddi Nicolò Filippucci e Filippo Roma

Al Quasar Village di Ellera di Corciano, in vista delle festività pasquali, sono attesi diversi volti noti dello spettacolo. Tra i nomi annunciati ci sono Martina Miliddi, Nicolò Filippucci e Filippo Roma, che parteciperanno a una sfilata di vip prevista nei prossimi giorni. La manifestazione, che coinvolge personaggi pubblici, si inserisce nel calendario di eventi organizzati per la stagione pasquale.

La Pasqua si avvicina e porta con sé il suo carico di sorprese al Quasar Village di Ellera di Corciano. In attesa degli ospiti vip previsti per le festività pasquali – dall’inviato de Le Iene Filippo Roma, alla ballerina di Affari Tuoi Marina Miliddi, al vincitore delle Nuove proposte di Sanremo 2026 Nicolò Filippucci –, sabato 28 marzo appuntamento con la fortuna, alle 17, quando nella galleria del Quasar Village andrà in scena il divertente Apperò Quiz Game: attraverso l’App del centro, il pubblico presente potrà rispondere a domande su temi di cultura generale, sport, curiosità e attualità poste da un animatore. In palio tanti premi e, tra tutti i presenti che risponderanno correttamente, il sistema individuerà un vincitore che potrà ritirare immediatamente il suo. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it © Perugiatoday.it - Quasar Village, sfilata di vip in arrivo: Martina Miliddi, Nicolò Filippucci e Filippo Roma Articoli correlati Arriva la Befana: tappa al Quasar Village di Corciano e poi al ‘Chianelli’ di PerugiaSi rinnova, per il secondo anno, la collaborazione tra il Quasar Village di Corciano e il Comitato per la vita ‘Daniele Chianelli’ di Perugia in... Leggi anche: Nicolò Filippucci: "Sogno un duetto con Giorgia" Contenuti e approfondimenti su Quasar Village Quasar Village, sfilata di vip in arrivo: Martina Miliddi, Nicolò Filippucci e Filippo RomaLa Pasqua si avvicina e porta con sé il suo carico di sorprese al Quasar Village di Ellera di Corciano. In attesa degli ospiti vip previsti per le festività pasquali – dall’inviato de Le Iene Filippo ... perugiatoday.it Al Quasar Village di Corciano le dodici carte Dixit degli studenti delle classi terze dell’Istituto comprensivo BonfigliNewTusccia – CORCIANO – Resteranno esposte fino al 6 aprile, negli spazi del centro commerciale Quasar Village di Corciano, le dodici carte Dixit realizzate con grande impegno dagli studenti delle cl ... newtuscia.it