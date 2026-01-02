Arriva la Befana | tappa al Quasar Village di Corciano e poi al ‘Chianelli’ di Perugia

In occasione dell’Epifania, il Quasar Village di Corciano e il Comitato ‘Daniele Chianelli’ di Perugia rinnovano la loro collaborazione, offrendo un momento di condivisione e solidarietà. La tradizionale visita della Befana porta doni e sorriso ai bambini, rafforzando l’impegno di entrambe le realtà nel sostenere la comunità. Un’occasione per vivere insieme una giornata di valori e solidarietà, nel rispetto delle tradizioni.

Si rinnova, per il secondo anno, la collaborazione tra il Quasar Village di Corciano e il Comitato per la vita ‘Daniele Chianelli’ di Perugia in occasione dell’Epifania, con la Befana pronta a regalare doni e sorrisi ai più piccoli. In attesa che la ‘magia’ si compia, lunedì 5 gennaio il centro. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

