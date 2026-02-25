Nicolò Filippucci | Sogno un duetto con Giorgia

Nicolò Filippucci desidera cantare con Giorgia, motivato dalla forte passione per il suo stile. La sua aspirazione deriva dall’esperienza a Sanremo Giovani, dove ha conquistato il pubblico con la sua voce. La sfida di stasera mette a confronto i vincitori delle due diverse manifestazioni musicali. Filippucci si prepara a esibirsi, sperando di attirare l’attenzione di artisti affermati e di lasciare un segno. La serata promette emozioni e sorprese.

Sanremo vs Sanremo. È una sfida incrociata quella che stasera mette difronte i due vincitori di Sanremo Giovani e i due di Area Sanremo. Una partita a quattro (anzi a sei) destinata a indicare la coppia che domani si contenderà il titolo riservato alle Nuove proposte di questa edizione 2026. Blind, El Ma e Soniko se la vedranno con Nicolò Filippucci, mentre Angelica Bove con Mazzariello. "Ce la giochiamo bene tutti, perché siamo sei artisti validissimi" assicura il corcianese Filippucci, 19 anni, ex Amici, in gara con Laguna. "È la mia prima volta a Sanremo e voglio vivermi ogni istante fino in fondo. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

Nicolò Filippucci e Sanremo Giovani con Laguna: la fine di un amorePer Nicolò Filippucci la musica è sempre stata di casa: il pianoforte della mamma, le note classiche studiate dal fratello, lui nel coro delle voci bianche del Mordicchi. Una passione che affonda le r ... 105.net

Nicolò Filippucci a Sanremo 2026: chi è il 19enne con il brano 'Laguna'Tra melodie d’infanzia e prime esibizioni al Conservatorio, il viaggio di Nicolò Filippucci verso il palco del Festival di Sanremo 2026 tra passione, disciplina e emozioni. Ecco chi è l'artista. notizie.it

