Incidente con scooter a Quartu Sant’Elena | una ragazza in ospedale

Un incidente con scooter si è verificato nelle ultime ore in via Monsignor Angioni, a Quartu Sant’Elena. Una ragazza è rimasta ferita e trasportata in ospedale per le cure necessarie. L’evento è sotto verifica da parte delle autorità competenti, che stanno ricostruendo la dinamica dell’incidente.

Un incidente stradale si è verificato nelle scorse ore in via monsignor Angioni, a Quartu Sant'Elena. Per cause ancora in fase di accertamento, due ragazze che viaggiavano a bordo di uno scooter sono improvvisamente cadute sull'asfalto. Le condizioni delle ferite Ad avere la peggio è stata una delle due giovani, che ha riportato alcune fratture. Dopo i primi soccorsi è stata trasportata all'ospedale Brotzu, dove è stata ricoverata per ulteriori accertamenti e cure. L'amica che era con lei, invece, ha riportato solo contusioni, senza conseguenze gravi.

