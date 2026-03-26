Quanto accaduto a Trescore è un caso limite ma c’è un problema che riguarda tutti i ragazzi

A Trescore Balneario si è verificato un episodio che viene definito un caso limite, attirando l’attenzione sull’evento. Tuttavia, si evidenzia anche che il problema di comunicazione coinvolge un numero più ampio di giovani, sollevando questioni che vanno oltre il singolo episodio. La vicenda ha portato alla ribalta un tema più generale legato alla relazione tra ragazzi e modalità di comunicazione.

Il dottor Filippo Tancredi, psichiatra psicoterapeuta, che dirige a Bergamo il Centro Anisé, invita a riflettere sulle problematiche comunicative e relazionali delle nuove generazioni “Quello che è accaduto a Trescore Balneario è un caso limite, ma c’è un problema di comunicazione che riguarda tutti i ragazzi”. Così il dottor Filippo Tancredi, psichiatra psicoterapeuta, che dirige a Bergamo il Centro Anisé, invita a riflettere sulle problematiche comunicative e relazionali delle nuove generazioni traendo spunto da quanto è avvenuto alla scuola media di Trescore Balneario alle 7.45 di mercoledì 25 marzo. La notizia, che ha fatto rapidamente il giro di giornali e telegiornali nazionali, ha colpito tutti: uno studente di 13 anni ha accoltellato una sua professoressa che è stata trasportata in ospedale in condizioni gravi. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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