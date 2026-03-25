Professoressa aggredita a scuola il sindaco di Trescore | Gravemente turbato per quanto accaduto

Un episodio di aggressione si è verificato questa mattina all’interno di una scuola media nel comune di Trescore Balneario. Un insegnante è stata vittima di un'aggressione da parte di uno studente, secondo quanto riportato dalle autorità locali. Il sindaco, presente sul posto, ha dichiarato di essere “gravemente turbato” per quanto accaduto. La dinamica dell’episodio e le conseguenze sono ancora in fase di accertamento.

Trescore Balneario. “Sono rimasto gravemente turbato e colpito per il grave fatto accaduto questa mattina nella nostra scuola media. La docente aggredita era persona stimata e da oltre 20 anni in servizio nel nostro Istituto Comprensivo”. A pronunciare queste parole è il sindaco di Trescore Balneario Danny Benedetti. A poche ore dall’accaduto, il primo cittadino ha fatto sapere che “come amministrazione comunale posso solo dire che, in questo momento, siamo a fianco dell’insegnante, alla quale auguriamo di riprendersi presto, e – aggiunge – ai docenti, agli alunni e alle famiglie, ai quali vorrei esprimere tutta la mia vicinanza e disponibilità per affrontare la situazione”. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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