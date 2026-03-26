Quando un bene confiscato resta chiuso lo Stato perde due volte

Il Comune di Aversa ha presentato un progetto per riqualificare un bene confiscato in via Madonna dell’Olio, ma non ha ricevuto il finanziamento richiesto dalla regione. Il bene rimane chiuso e inutilizzato, coinvolgendo lo Stato in una perdita di risorse e opportunità. La decisione della regione ha interrotto il percorso di riqualificazione avviato dall’amministrazione comunale.

Le accuse dei tre consiglieri comunali all'amministrazione dopo il mancato finanziamento per il bene di via Madonna dell'Olio Il progetto presentato dal Comune di Aversa per la riqualificazione del bene confiscato di via Madonna dell’Olio non ha ottenuto il finanziamento regionale. Non solo è rimasto escluso dalla graduatoria, ma si è classificato all’ultimo posto tra tutte le proposte non ammesse in Campania. Una bocciatura che ha immediatamente acceso il dibattito politico in città. Secondo i consiglieri comunali Mauro Baldascino, Mario De Michele e Marco Girone, il risultato sarebbe la prova di una grave incapacità amministrativa nella gestione di un intervento considerato strategico dal punto di vista sociale. 🔗 Leggi su Casertanews.it © Casertanews.it - "Quando un bene confiscato resta chiuso lo Stato perde due volte" Articoli correlati Leggi anche: Lo storico skipper ha conquistato due volte la Vecchia Brocca con Oracle e New Zealand. "Napoli porta bene, è lo stadio di Luna Rossa» Compralo bene o lo ricompri due volte: quand’è che bisogna applicare la regola nell’arredamentoLa regola del "Compralo bene o ricompralo due volte" è valida nel mondo dell'arredamento? Assolutamente sì ma esistono delle eccezioni: ecco quali... Contenuti utili per approfondire Quando un bene confiscato resta chiuso... Temi più discussi: Riutilizzo dei beni confiscati, incontro nella Sala del Consiglio comunale con scuole di Padova; Festa della legalità nella Giornata della Memoria; Pont Canavese, centro famiglie nell’alloggio confiscato: La mafia toglie, la legalità restituisce; Esperienze e nuove sfide del riutilizzo dei beni confiscati. Pompei, asilo nido in un bene confiscato alla camorra: «Stato vince sul malaffare»Nella città di Pompei, grazie a una sinergia tra i servizi sociali del Comune e don Luigi Merola, il sacerdote che cura la fondazione «'A voce de' creature», «la dispersione scolastica è pari a zero». ilmattino.it Mancini (Confcooperative), 'con beni confiscati lo Stato vince'Le cooperative che gestiscono i beni confiscati alle mafie vivono un contesto non favorevole, perché spesso sono isolate in territori molto difficili. Ma hanno la dimensione comunitaria, la capacità ... ansa.it Secondo la ricostruzione del team di Brackley, il sistema non sarebbe stato progettato per raggirare le norme, ma sarebbe rimasto vittima delle enormi pressioni aerodinamiche generate alle alte velocità del lungo rettilineo di Shanghai. In sostanza, la pression - facebook.com facebook #Barcellona, #Bernal: “L’anno dell’infortunio è stato il peggiore. Quello che sto vivendo ora è qualcosa di unico” x.com